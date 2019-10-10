Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası çıkarsa kimleri kapsayacağı belli oldu

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu'ya gelen soru ve verilen yanıt şu şekilde:

"Soru: Mayıs 1987 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 22 Aralık 2006. SSK’ya 3130 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? İlerleyen zamanlarda memur olursam, 4/a’daki sigortamı aktarabilir miyim? Hakkım kaybolur mu?

Cevap: SSK’dan emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 3870 gün daha prim ödeyip priminizi 7000 güne tamamlarsanız, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1370 gün daha prim ödeyerek priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine aynı tarihte yani 58 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartıyla). EYT çıkarsa maalesef sizi kapsamayacak. Çünkü EYT çıkarsa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanları kapsayacak. İleride memur olursanız SSK hizmet süreniz ile memuriyet süreniz birleştirilecek ve toplam hizmet süreniz üzerinden emekli olacaksınız. Yani herhangi bir hak kaybına uğramayacaksınız."

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