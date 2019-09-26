Güneş gazetesi, emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasının tam metni olarak iddia ettiği bir kanun maddesini okuyucularına duyurdu. Gazetenin haberinde "EYT yasası tam metni" ifadeleri yer aldı

Güneş gazetesinde yer alan haberde, "EYT yasasının tam metni" ifadeleri kullanıldı.



Haberde, şu ifadeler yer aldı:



"MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



"GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş koşuşunu sağlayamayanlardan, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer."



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