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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak! İşte o önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük bir etiket etkinliğine hazırlanıyor. EYT Derneği'nden çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, emeklilikte yaşa takılanların söz, vaat değil icraat ve sonuç beklediği vurgulandı. İşte ayrıntılar

EKONOMİ 04.11.2019, 17:00 05.11.2019, 01:08
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak! İşte o önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük bir etiket etkinliğine hazırlanıyor.

Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.

Çalışma ile ilgili EYT-SYDD'den açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"TAG ETKİNLİĞİ

4 Kasım Pazartesi 21.00

#EmeklilikteYaşaTakılanlar tutarsız yaklaşımlar ve verilip tutulmayan sözlere itibar etmiyor.

EYT söz, vaat değil icraat ve sonuç bekliyor.

Artık oyalanmak değil hakkı olan emekliliğine kavuşmak istiyor."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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