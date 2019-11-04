Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak! İşte o önemli açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük bir etiket etkinliğine hazırlanıyor. EYT Derneği'nden çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, emeklilikte yaşa takılanların söz, vaat değil icraat ve sonuç beklediği vurgulandı. İşte ayrıntılar
EKONOMİ 04.11.2019, 17:00 05.11.2019, 01:08
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük bir etiket etkinliğine hazırlanıyor.
Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.
Çalışma ile ilgili EYT-SYDD'den açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"TAG ETKİNLİĞİ
4 Kasım Pazartesi 21.00
#EmeklilikteYaşaTakılanlar tutarsız yaklaşımlar ve verilip tutulmayan sözlere itibar etmiyor.
EYT söz, vaat değil icraat ve sonuç bekliyor.
Artık oyalanmak değil hakkı olan emekliliğine kavuşmak istiyor."
ulusal.com.tr
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