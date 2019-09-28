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Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonra ne olacak! EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama

Sabah gazetesinde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yer alan haberde "EYT konusu hakkında bundan sonra ne olacak?" diye soruldu. Verilen yanıtta ise "EYT'nin Meclis'e gelmesi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Yasalara ve bütçeye uygun bir formül bulunması bekleniyor" denildi. Sabah gazetesinden Faruk Erdem ise konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. İşte detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonra ne olacak! EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama

Sabah gazetesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda dikkat çeken bir haber yer aldı.

Haberde, "EYT konusu hakkında bundan sonra ne olacak?" diye soruldu.

Verilen yanıtta, "Gündemde olan EYT hakkında ne gibi çalışmalar yapılacak? Formüllerin uygulanıp uygulanamayacağı merak ediliyor. EYT'nin Meclis'e gelmesi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Yasalara ve bütçeye uygun bir formül bulunması bekleniyor. Bir yandan devletin bütçesini diğer yandan da vatandaşların mağduriyetini düşünmek gerekiyor. Yapılacak olan çalışmaları Faruk Erdem detaylarıyla anlattı." denildi.

FARUK ERDEM'İN AÇIKLAMALARI

Haberde yer alan videoya göre, Faruk Erdem, şunları söyledi:

"Bundan sonra ne olacak? Bu çalışmanın bir kere bitmesini bekleyeceğiz. Taraflarla görüşüldükten sonra ortaya formüller konulacak. Ekonomi taraflarıyla konuşulacak. Bu formüller uygulanabilir mi uygulanamaz mı nasıl uygulanır, bunların hepsi masaya yatırılacak. Bu çalışma da devam ediyor. Fakat bunun neticesinde bu yasa ile olacak bir iş. Çünkü yasa çıkması gerekiyor. Yasa da Meclis'ten çıkacak. Konu Meclis'e gelecek, orada komisyonlarda da belki görüşülecek. Bir yasa olarak ortaya çıkacak. O yasanın tarif ettiği şekliyle insanlar bundan yararlanabilecek. İnşallah bu konudaki bütün mağduriyetleri çözecek bir formül bulunur. Çünkü bir taraftan devletin de mali yapısını bir taraftan da sigortalı arkadaşların mağduriyetlerini düşünmek lazım."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #sabah gazetesi #faruk erdem
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