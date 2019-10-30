"Emeklilikte yaşa takılanlara kademeli emeklilik" haberlerine açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız" demişti.

"EYT'LİLERE KADEMELİ EMEKLİLİK" HABERLERİ

MHP'li Baki Ersoy'un kademeli emeklilik önerisi ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 3 Ekim 2019 tarihinde bir açıklama yapmıştı.

Erdursun, paylaşımında "Emeklilikte yaşa takılanlara kademeli emeklilik" haberlerinin işi sulandırmak isteyenlerin söylentileri olduğunu belirtti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, şunları belirtti:

"'Emeklilikte Yaşa Takılanlara kademeli emeklilik' haberleri işi sulandırmak isteyenlerin söylentileridir!

EYT konusundaki mağduriyet çok nettir, 08/09/1999 öncesi sigortalı olanlar yaşa takılmış ve mağdur olmuş kitledir!

Çözüm tektir, bu işin kademesi olmaz..."

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