Emeklilikte yaşa yakılanlar EYT Derneği'nden anlamlı karar: İptal edildi
Kayseri EYT Derneği Yönetimi adına Dernek Başkanı İsmail Yılmaztürk, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle coşkulu açılış yapılmasının uygun olmayacağı kararı alınarak dernek açılışının iptal edildiğini duyurdu
EKONOMİ 11.10.2019, 09:55
Kayseri Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği yönetiminin ortak kararı ile dernek açılışı iptal edildi. Duyuruyu Kayseri EYT Derneği Yönetimi adına Dernek Başkanı İsmail Yılmaztürk yaptı.
Yılmaztürk, "ASKERLERİMİZ VATANIMIZIM BEKASI İÇİN KURŞUN SIKIP KURŞUN KARŞISINDA GÖVDESİNİ SİPER EDERKEN BİZ KAYSERİ #EYT LİLERİN ÇOŞKULU BİR ŞEKİLDE AÇILIŞ YAPMASININ UYGUN OLMAYACAĞI DÜŞÜNÜLEREK KAYSERİ EYT DERNEK YÖNETİMİMİZİN ORTAK KARARI İLE AÇILIŞIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR" denildi.
Dernek açılışı 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 13.00 il 16.00 arasında yapılacaktı.
ulusal.com.tr
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