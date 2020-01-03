Emekliye ne kadar zam verildi? 2020 memur maaşı

Enflasyon rakamları açıklandı, memurun maaşına alacağı fark oranı da belli oldu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2019 yılında yüzde 4+5 zam almıştı. 2019’un son altı ayında oluşan enflasyonun yüzde 5’in üzerinde çıkması sonucunda fark 2020 yılında memurların maaşlarına yansıtılıyor.

İşte memurların beklediği o enflasyon rakamları 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, 2019 son altı ayında enflasyon yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Böylece memurlara verilecek enflasyon farkı da yüzde 1,5 oldu. 2020 yılında memur ve memur emeklisi toplam yüzde 5,5 zam almış olacak.

Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2019 yılında memurlarımız toplamda 2020 yılının Ocak ayı ile beraber sıfır zam almış oldular. Rakamlara bakıldığında, memurlarımız açısında ne büyümenin, ne refah payının, ne de reel bir gelişmenin olmadığı görülmektedir. Kamu çalışanlarının hanelerine 2020 ve 2021 yılının da kayıp yazıldığı bir gerçektir." dedi.

Yüzde 1,5'luk enflasyon farkına tepki ise gecikmedi. Türkiye Kamu-Sen oranın düşük olduğunu belirterek, yapılan zammın revize edilmesi için çağrı yaptı.

Kahveci, "Ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan memurlar ve emeklilerimizin zam oranlarının revize edilmesine yönelik bir adım atılması bir zaruriyettir. Gerçekler ortadayken memuru, emekliyi “Enflasyona ezdirmedik” söylemlerini kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr