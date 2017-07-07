Paramparça dizisiyle 2016 yılının "yurtdışına ihracat şampiyonu" olan Endemol Shine iflas etti.

Son dönemlerde Paramparça, Kördüğüm, Dayan Yüreğim ve Evlat Kokusu'nun oyuncu kadrosu ve reji ekiplerine ödeme yapmadığı için protestolara maruz kalan ve son olarak haciz kararı çıkarılan Endemol Shine Türkiye, resmi web sitesinde yayınladığı bir basın duyurusuyla iflas ettiğini açıkladı.



Şirket gelişmeleri de yine web sitesi üzerinden duyuracak.



"BORÇLARI ÖDEYECEĞİZ" DEMİŞLERDİ



Ayrıca, Paramparça dizisinin çekildiği köşkün alacağına karşılık, eşyalarına haciz getirilmişti. Endemol'den yapılan açıklamada, Türkiye organizasyonunun borçlarının en kısa sürede ödeneceği söylenmişti.



İşte yayınlanan o açıklama:



Bağımsız finansal danışmanlar tarafından geçtiğimiz haftalarda yürütülen kapsamlı Endemol Shine Türkiye analizini tamamlamış bulunmaktayız. Telafi edilemez halde zarar eder bir hal alan ve son aylarda yalnızca Endemol Shine Grubundan gelen önemli miktarlardaki yatırımlarla ayakta tutulabilen yerel işletmeyi saran finansal zorlukların ve yapılan incelemelerden çıkan bulguların ışığında tüm seçenekler dikkatli bir biçimde değerlendirilmiştir.



Alternatif bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaya rağmen, tüm alacaklıların menfaatleri dikkate alındığında an itibariyle uygun olan tek seçeneğin Türkiye’de iflas yoluna başvurmak olduğu açıkça anlaşılmıştır.



Bu adımları atmak zorunda olduğumuz için büyük üzüntü duymaktayız ve Türkiye’deki işletmenin çevresinde oluşan sorunların yerelde kişiler üzerinde yarattığı zorlukların tamamen bilincindeyiz. Etkilenen tüm kişiler üzerindeki finansal etkiyi en aza indirmek amacıyla Endemol Shine Türkiye’nin önemli alacaklılarıyla çalışmaya devam ediyoruz.



İflas başvurusu 4 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.56’da İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde (Esas No: 2017/615) yapılmıştır. Mahkemenin kararını takiben, alacaklılara olan borçları hukuka uygun ve basiretli bir şekilde yönetmeğe mezun, yerel uzmanlığa sahip idareciler bu sürece dahil olacaktır. Bu süreç Endemol Shine Türkiye’nin sahip olduğu yapımların halihazırda devam eden dağıtımından elde edilen gelirlerin tediyesini içererek, ödenmemiş borçların kapatılmasına katkıda bulunacaktır.



Süreç hukukçular tarafından yönetilmekte olup daha fazla bilgi web sitemiz üzerinden önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.



