Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada,
"Doğalgaz iletim şebekemizin günlük taşıma kapasitesini 190 milyon metreküpten 300 milyon metreküpe, takip eden iki yıl içinde de 400 milyon metreküpe çıkaracağız.2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz iletim taşıma kapasitesine ulaşarak, bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada,
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.