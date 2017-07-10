Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz iletim taşıma kapasitesine ulaşarak, bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada,



"Doğalgaz iletim şebekemizin günlük taşıma kapasitesini 190 milyon metreküpten 300 milyon metreküpe, takip eden iki yıl içinde de 400 milyon metreküpe çıkaracağız.2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.