Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.



Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası konulu toplantıda konuştu.



'2. yüzer LNG tesisini yıl sonundan önce devreye sokacağız'



Albayrak, yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG tesisiyle ilgili, "İlkini rekor bir sürede devreye aldık. İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



'Sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız'



Bakan Albayrak, "İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız." diye konuştu.



'2030'a kadar üç nükleer santralimizi devreye alacağız'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah bu yıl sonuna kadar temel atma süreciyle yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi. 2023'te ilk reaktörü devreye alarak başlayan süreçle, 2030'a kadar inşallah üç nükleer santralimizi de devreye alacağız." dedi.