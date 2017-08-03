Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.



"İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz." diyen Albayrak, "YEKA ihalesinin sonucu Türk-Alman ilişkilerine olumlu katkı yapacağının resmini de ortaya koymuştur." diye konuştu.



Bakan Albayrak, "İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.