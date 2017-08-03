Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefonu görünce... Talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefonu görünce... Talimatı verdi
İşte YAŞ'ta emekliye sevk edilen isimler
İşte YAŞ'ta emekliye sevk edilen isimler
Hakan Çiçek'in ifadesi ortaya çıktı
Hakan Çiçek'in ifadesi ortaya çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'tan rüzgar enerjisine dair açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'tan rüzgar enerjisine dair açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.

"İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz." diyen Albayrak, "YEKA ihalesinin sonucu Türk-Alman ilişkilerine olumlu katkı yapacağının resmini de ortaya koymuştur." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #enerki
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
"ABD ticaret savaşı başladı"
Sonraki Haber
Darülaceze'nin 'maharetli elleri'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.