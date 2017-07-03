WhatsApp'a bakın ne geliyor
WhatsApp'a bakın ne geliyor
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
'Bazı duyumlar geliyor, rica ediyorum...'
'Bazı duyumlar geliyor, rica ediyorum...'
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

En fazla fiyat düşüşü domateste

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #haziran #üfe #tüfe #ekonomi
banner863
Önceki Haber
İstanbul Fatih'te otel yangını
Sonraki Haber
MHP'de hem istifa hem arbede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.