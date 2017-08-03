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Enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları enflasyonu binde 15 puan arttı. Yıllık enflasyon ise temmuz ayında yüzde 10.9'dan yüzde 9.79 seviyesine indi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 0,72 arttı. Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 15.45'i buldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamları açıkladı. 

Yıllık enflasyon Temmuz ayında beklentilerin üstünde çıktı. Beklenti yüzde 0,03 artıştı. Ancak TÜFE'deki artış yüzde 0,15 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise temmuz ayında yüzde 10.9'dan yüzde 9.79 seviyesine indi. Böylece yıllık TÜFE, 2017'de ilk kez tek haneyi görmüş oldu. Ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi.

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin yanı sıra Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de arttı. Yurt içi üretici fiyatları temmuz'da, bir önceki aya göre yüzde 0.72 arttı. 7 aylık artış yüzde 8.60'ı, yıllık artış ise yüzde 15.45'i buldu. Yurt içi üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 10.94 oldu.

ÜFE'de en çok artış yüzde 1,75  lokanta ve oteller grubunda yaşandı. Eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış gerçekleşti.

En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı olarak açıklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #enflasyon
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