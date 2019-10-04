Enflasyon baz etkisinden dolayı tek haneye düştü ama çarşı pazar ateş pahası. Uzmanlara göre enflasyonun etkisi rakamlara Kasım ve Aralık ayında yansıyacak. Alım gücünün düşmesinden şikayetçi olan yurttaşlar da kış aylarında zorluk yaşamaktan endişe ediyor.

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