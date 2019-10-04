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Enflasyon tek, zamlar çift haneli

Enflasyon baz etkisinden dolayı tek haneye düştü ama çarşı pazar ateş pahası. Uzmanlara göre enflasyonun etkisi rakamlara Kasım ve Aralık ayında yansıyacak. Alım gücünün düşmesinden şikayetçi olan yurttaşlar da kış aylarında zorluk yaşamaktan endişe ediyor.

Enflasyon tek, zamlar çift haneli

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre enflasyon tek haneye indi ancak çarşı pazarsa ateş pahası.

Elektrik, doğalgaz, çay, şeker derken vatandaşın kullandığı  temel tüketim ürünlerinin fiyatı adeta uçtu. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonun tek haneye indiğini açıkladı.

Dolarda kısmi, sebze fiyatlarındaki kısa süreli düşüş nedeniyle enflasyonda aşağı yönlü bir hareket bekleniyordu. Ancak yüzde 9,26'lık oran şaşırtıcı bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinin ciddi soru işaretleri yarattığını iddia eden uzmanlar da var. Vatandaşlar da enflasyondaki düşüşün alım gücüne olumlu etki etmediği görüşünde.

Uzmanlar asıl rakamların Kasım Aralık ayında gerçeği yansıtacağını belirtiyor.

Ekonomist Prof. Dr. Ercan Enç, rakamları Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Enç, enflasyon, ÜFE ve TÜFE rakamlarının vatandaşı nasıl etkileyeceğini anlattı.

Profesör Enç, gelen zamları hatırlattı, rakamlardaki düşüşün geçici olduğunu belirtti.

Vatandaşlarsa üst üste gelen zamlarla birlikte artan maliyetlere tepkili.

HABER: SEDA AKYÜZ
KAMERA: UĞUR PİDECİ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #enflasyon
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