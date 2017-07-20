Engelliler Konfederasyonu üyeleri, engelli vatandaşlar için kamuda açılan kadro sayısının en az 2 kat artırılmasını talep etti. "Engelli kadrosu artırılsın" dövizleri taşıyan engelliler, taleplerini başkentte Devlet Personel Başkanlığı binası önünde sundu. Açıklamada konuşan Konfederasyon Başkanı Turhan İçli, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 10, 5 olduğunu hatırlattı, söz konusu oranın engelliler arasında yüzde 92 olduğunu vurguladı.

Zannederim devlet personel başkanlığı yetkilileri sayın bakana bunu duyururlar)))



Engelliler, devletten engelli kadroların artırılmasını istedi.





Açıklamayı Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli yaptı. İçli, Ankara'da bir grup engelli ile Devlet Personel Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, engellilerin işsizlik oranını açıkladı.



Kendilerinin 10 bin engelli kadrosu açılmasını istediğini ancak bakanlığın 2 bin 500 kişilik bir kadro açtığını söyleyen İçli, engellilerin buna büyük tepki gösterdiğini belirtti.



İçli taleplerinin yerine getirilmesi için 26 Temmuz'da daha büyük kalabalıklarla açıklama yapacaklarını ifade etti.



ulusal.com.tr