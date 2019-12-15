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EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.

EKONOMİ 15.12.2019, 09:15
EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete, 12 santral ve tesis için üretim lisansı, 3 şirkete ise tedarik lisansı verildi.

Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete de madeni yağ lisansı verildi.

Kaynak: AA
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu #epdk
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