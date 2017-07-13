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EPDK'dan 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 7 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 4 bin 341 lira ceza verildi.

EPDK'dan 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 7 akaryakıt şirketine, toplam 3 milyon 4 bin 341 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #enerji piyasası #akaryakıt
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