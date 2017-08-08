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EPDK'nın 'OtoLNG' toptan satış lisans bedeli kurul kararı yayımlandı

EPDK doğalgaz piyasasında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin ek kararlar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nın 'OtoLNG' toptan satış lisans bedeli kurul kararı yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yıl doğalgaz piyasasında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin ek kararlar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz piyasasında karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılacak sıvılaştırılmış doğalgaz (OtoLNG) toptan satış lisans alma bedeli 74 bin 600 lira, yıllık doğalgaz toptan satış lisans bedeli ise satışı yapılan kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olacak.

Araçlarda yakıt olarak kullanılmaya başlanan sıkıştırılmış doğalgaz (OtoCNG) satışında lisans alma bedeli ise 15 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca doğalgaz lisans yenileme bedeli, ilgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak. Lisans tadili bedeli 3 bin lira, lisans sureti çıkarma bedeli ise 800 lira olarak uygulanacak.


Kaynak: AA
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