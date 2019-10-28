Erdoğan'ın EYT yorumu sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir vatandaşın "EYT çıkacak mı?" sorusuna "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye yanıt verdi.

EYT DERNEĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından açıklama yapıldı.

EYT-SYDD İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, Erdoğan'ın yorumu sonrası açıklama yaptı.

Özüpak, "Gasp edilen emekliligimizi istiyoruz, yaşımız 50 prim günümüz 8 bin 10 bin ama biz yine ekonomiye yükmüşüz gibi bizi hor görenlere verilecek cevabımız var" dedi.

ulusal.com.tr