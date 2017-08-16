Eroğlu Holding, 2015 yılında iflasın eşiğindeyken satın aldığı moda devi Mexx'i Hollandalı RNF Holding'e sattı. Satış fiyatı ise açıklanmadı

Türkiye'de Colin's ve Loft markaları ile tanınan Eroğlu Holding dünyanın en büyük moda firmaları arasında yer alan ve 56 ülkede 500'den fazla mağazası ile faaliyet gösteren Mexx'i 2015 yılında satın almıştı. Mexx o dönem iflasın eşiğine gelmiş ve Eroğlu ile zor durumdan kurtulmuştu.



Habertürk'ün haberine göre, Eroğlu, 1.2 milyar euro ciroya sahip ve dünyadaki tanınırlığı çok yüksek bir marka olan Mexx ile yeni pazarlara açılmayı ve sektörde büyük bir adım atmayı planlıyordu. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, satın almanın ardından yaptığı açıklamada, “Mexx, bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor. Colin’s ve Loft’la 38 ülkede yakaladığımız başarıyı Mexx’le daha da öteye taşıyacağız. Mexx gibi bir moda devini markamız yapmak, hem ülkemiz hem holdingimiz adına gurur verici bir gelişmedir” diye konuşmuştu. Eroğlu, Mexx’le Türkiye’de 5 yıl içinde 100 mağaza açmayı ve 1 milyar TL ciro yapmayı hedeflediklerini vurgulamıştı.



İKİ YILDA SATTI



Ancak Eroğlu ile Mexx ortaklığı iki sene sürdü. Firma, Hollandalı Mexx'i, yine Hollandalı bir moda firması olan RNF Holding'e sattı.



Satışla birlikte Eroğlu'nun ene markaları olan Colins ve Loft'a daha fazla yoğunlaşması bekleniyor. Eroğlu Colin's ile birlikte 38 ülkede 600 mağazada, Loft'la da 10 ülkede 86 mağazada faaliyet gösteriyor.



RNF Holding yönetici ortağı Ferry Helmer, Mexx firmasının 80'lere dek uzanan tarihine ve güçlü markasına dikkati çekerek RNF'nin bunu sonuna dek kullanmayı planladığını söyledi.



Helmer ayrıca, satın almanın bir parçası olarak Mexx'in RNF şemsiyesi altında Mexx International BV isminde yeni bir şirket olarak varlığını sürdüreceğini belirtti.



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