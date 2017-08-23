Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Ulusal Kanal'da Günaydın Türkiye programına katıldı.
Korkmaz, memur maaşlarında yapılan enflasyon güncellemesine değindi.
"Toplu sözleşme görüşmelerinde memur enflasyona yedirildi" diyen Korkmaz, yapılanın zam değil enflasyon güncellemesi olduğunu, bu güncellemenin de normal TÜFE'ye göre yüzde 14.60 olması gerektiğini söyledi.
Korkmaz, OHAL sürecinde toplu sözleşme görüşmesinin yapılamayacağını da belirtti.
ulusal.com.tr
Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, toplu sözleşme görüşmelerinde memur maaşlarında yapılan enflasyon güncellemesinin olması gerekenin çok altında kaldığını söyledi. Korkmaz, normal TÜFE'ye göre maaş güncellemesinin 14.60 olması gerektiğini vurguladı.
Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Ulusal Kanal'da Günaydın Türkiye programına katıldı.
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