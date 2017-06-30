Et ve Süt Kurumunca (ESK), 4 farklı kombina merkezinden 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı yapılacak.

Et ve Süt Kurumunca (ESK), 4 farklı kombina merkezinden 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı yapılacak.



ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Adana'da 988 bin 50 kilogram, Denizli'de 1 milyon 771 bin 450 kilogram, Sakarya'da 780 bin 675 kilogram ve Sincan kombinasında 3 milyon 867 bin 643 kilogram olmak üzere toplam 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı için ihale düzenlenecek.



Teklifler, 18 Temmuz Salı günü saat 10.30'a kadar ESK Genel Müdürlüğüne verilebilecek.



Yağsız süt tozları, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun 25 kilogramlık içte polietilen torba, dışta 3 katlı kraft poşetler halinde ambalajlanmış halde muhafaza edilecek.