Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

ESK yağsız süt tozu satacak

Et ve Süt Kurumunca (ESK), 4 farklı kombina merkezinden 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı yapılacak.

ESK yağsız süt tozu satacak

Et ve Süt Kurumunca (ESK), 4 farklı kombina merkezinden 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı yapılacak.

ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Adana'da 988 bin 50 kilogram, Denizli'de 1 milyon 771 bin 450 kilogram, Sakarya'da 780 bin 675 kilogram ve Sincan kombinasında 3 milyon 867 bin 643 kilogram olmak üzere toplam 7 milyon 407 bin 818 kilogram yağsız süt tozu satışı için ihale düzenlenecek.

Teklifler, 18 Temmuz Salı günü saat 10.30'a kadar ESK Genel Müdürlüğüne verilebilecek.

Yağsız süt tozları, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun 25 kilogramlık içte polietilen torba, dışta 3 katlı kraft poşetler halinde ambalajlanmış halde muhafaza edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #et ve süt kurumu #esk
banner863
Önceki Haber
New York borsası yükselişle açıldı
Sonraki Haber
Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.