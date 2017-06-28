"Esnaf ve sanatkarlarımız, iş yerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerine 1 Temmuz’dan itibaren iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Bu tarihten itibaren denetimler de başlayacak. Esnaf ve sanatkarlarımız, iş yerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir." ifadesini kullandı.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlarla yanlarında çalışanların iş kazaları, meslek hastalıkları ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem almaları gerektiğini belirtti.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerine 1 Temmuz’dan itibaren iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Palandöken, bu tarihten itibaren denetimlerin de başlayacağını bildirdi.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların bu konuda yapması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımız, iş yerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir. Yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem almalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı ve belirlenen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamalıdır. Çalışanlarının, iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır."

Palandöken, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerinin gerekli sertifikayı almış olmaları halinde (işe giriş ve periyodik muayeneler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendilerinin yürütebileceklerini belirtti.