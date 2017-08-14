Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Bakan Tüfenkci, ayrıca, gecikme faizlerinin silineceğini ve icra işlemlerinin sonlandırılacağını belirtti

Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırlıyor.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.



"31 TEMMUZ 2017'DEN ÖNCE..."



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nde açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirtti.



Tüfenkci şöyle konuştu:



TESKOMB'a bağlı Kredi Kefalet kooperatiflere borçları bulunan esnaf ve sanatkârımızın borçlarını yapılandırıyoruz. 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların 29 eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar. Böylece kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârlarımızın 786 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak.



GECİKME CEZASI DA SİLİNECEK



204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân sağlanmış olacak.



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