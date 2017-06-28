Euro/dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi`nin salı günkü konuşması ardından kaydettiği kazançlarını genişleterek 1 yılın zirvesine tırmandı.

Euro, yılın başında pek az tahmin edilen yükselişini sürdürüyor ve şimdi analistler bu çeyrekte önemli piyasa paraları arasında en iyi performans gösteren parayı neyin yavaşlatacağını değerlendiriyorlar.



JPMorgan'dan RBC'ye kadar uzmanlar, siyasi risklerin azalması ve para politikasının belirginlik kazanmasıyla birlikte euronun sürdürülebilir bir yükseliş gerçekleştirmesi öncesinde birkaç direnç seviyesi bulunuyor. ABD seçim sonrası zirvesi 1.13 seviyesinin bu ay beş sonuçsuz denemesinin ardından düşmesiyle, euroda düşüş bekleyenlerin son savunma hattı 1.1428 (Brexit oylamasının gerçekleştirildiği 24 Haziran 2016'da görüldü), ve 1.17 (Ağustos 2015'te görüldü) seviyelerini içeriyor.



JPMorgan teknik analisti Niall O'Connor, “Kasım zirvesi gerçekten önemliydi ve bunu aştık. 1.16 – 1.17 bölgesine girersek çok fazla bir direnç kalmaz.” dedi.



Euro, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasında deflasyon riskine olan vurgusunu azaltması ve şahin bir tavır takınarak teşvikleri azaltmak için zemin hazırlamasının etkisiyle, Salı günkü işlemlerde yüzde 1.49 yükselerek 1.1349 ile Ağustos 2016'dan beri görülen en yüksek seviyesine tırmandı.



Euro/Dolar paritesi TSİ 11:00'da yüzde 0.33 artıda 1.1388 ile 1 yılın zirvesine tırmandı./bloomberght

