"Aksigorta Pati Sigortası, kedi ve köpek cinsi evcil hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alıyor"

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Pati Sigortası ürünüyle kedi ve köpek cinsi evcil hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarını güvence altına aldıklarını ve ürünün yıllık prim tutarının 150 TL olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gülen, Türkiye'de evcil hayvan sigortalarının yaklaşık 5 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu ifade etti.

2015 yılından bu yana Aksigorta olarak sektörde evcil hayvan sigortası konusunda "Pati Sigortası" ürünüyle hizmet veren tek sigorta şirketi olduklarına işaret eden Gülen, Aksigorta Pati Sigortası'nın kedi ve köpek cinsi evcil hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarını güvence altına aldığını belirtti.

Gülen, Pati Sigortası’nın, aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 10 yaşından küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki kedi ve köpekler için yapılabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasal kimliklendirme ekipmanı olarak belirlenen mikroçipi de hediye eden Pati Sigortası, mikroçipin anlaşmalı veteriner kliniklerinde ücretsiz olarak uygulanmasının ardından geçerli oluyor. Ürünün içeriğinde 5 bin TL kapsamında acil durum teminatı, 3 bin TL kapsamında 3. Şahıs Mali Mesuliyeti ve 250 TL kapsamında kayıp arama ilanı ve ödül teminatı yer alıyor.

Yüksekten düşme sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşabilecek göz tedavileri, trafik kazası sonucu oluşan tüm sağlık problemleri, yanma, elektrik çarpması, yabancı cisim yutma ve batması sebebiyle oluşacak tedaviler ve zehirlenmeler Pati Sigortası'nın güvencesi altında bulunuyor. Böcek sokması, sıcak havalarda ısı çarpması, soğuk havalarda donma gibi risklere karşı da can dostlarımızı güvence altına alan Aksigorta'nın Pati Sigortası, boğulma ve başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucunda oluşacak tedaviler için de teminat sunuyor."

Ürünün yıllık prim tutarının 150 TL olduğunu bildiren Gülen, söz konusu rakamın kredi kartları ile 9 eşit taksitle ödenebildiğini kaydetti.

Gülen, ek olarak poliçe içerisinde yılda 1 kez ücretsiz muayene, tırnak kesimi, göz-kulak temizliği gibi hizmetlerin de hediye olarak sunulduğunu dile getirdi.



Bazı ülkelerde aylık prim 15-45 dolar arasında

Gülen, diğer ülkelerde de ağırlıklı kedi, köpek olmakla birlikte hamster, papağan ve tavşan gibi hayvanların da sigortalarının düzenlenebildiğini aktardı.

İçeriğine ek ücret ödeyerek ileri görüntüleme, yoğun bakım, mide hastalıkları taraması gibi opsiyonların da eklenebildiğine değinen Gülen, şunları kaydetti:

"Benzer teminatlar içeren sigorta ürününe Avusturalya, Kanada ya da İngiltere gibi ülkelerde kedi ve köpek için ayrı fiyatlar söz konusu olup ortalama aylık prim 15-45 dolar arasında değişiyor. Poliçe, başlangıç yani satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli oluyor. Poliçenin aktif hale gelmesi için bekleme süresi ise 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, poliçenin satın alındığı tarih itibarıyla başlıyor ve 15. gün sona eriyor. Poliçe teminatları 15. günden sonra ortaya çıkan acil sağlık sorunlarında geçerli oluyor. Sadece anlaşmalı kliniklerde geçerli olan ürünümüz için daha çok yabancı cisim yutma, zehirlenme, kavga durumundaki hasar çağrıları ile karşılaşıyoruz. Frekansın yüksek olduğu bu tip vakaların yanında ciddi yaralanmalar için de ödemelerimiz mevcut."

Gülen, evcil hayvan sigortasında ilginç olaylarla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorusuna, "Ürün sadece kedi ve köpeklere açık olduğundan farklı taleplerle çok karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Bu ürün sayesinde hastalığın ciddi olduğu vakalarda, çalıştığımız kliniklerin de desteğiyle, evcil hayvan sahipleri ile birebir, yakın bir iletişim içerisinde olma şansını yakalıyoruz." cevabını verdi.