Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, evde bakım yardımı ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını açıkladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, bayram ve tatil için yapılan hazırlıklara dair açıklamalarda bulundu.



Bakan Kaya, evde bakım yardımı ödemelerine dair de bilgi paylaştı.



Bakan şunları belirtti:



Vatandaşlarımız bayram ve tatil için hazırlıklarını yaparken Bakanlık olarak milletimizle buradan bir müjdemizi paylaşmak istiyorum.



Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ödemelerini yararlanıcılarımıza Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştireceğiz.



65 yaşı doldurmuş yoksul vatandaşlarımız ile yoksul engelli kişilere 5-9 Eylül'de öngörülen ödemeleri,28-29 Ağustos'ta yapacağız.



Ayrıca, evde bakım yardımı ödemelerini de bayram öncesinde vatandaşlarımızın hesaplarına aktarmış olacağız.



Yapacağımız erken ödemelerden faydalanacak 1 milyon 215 bin vatandaşımıza ve ailelerine hayırlı, bereketli olsun



ulusal.com.tr