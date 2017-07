ANTALYA'da 2016 yılında Türkiye'nin ilk kez düzenlediği Expo'nun simge yapısı Expo Kulesi, dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olan Dünya Mimarlık Festivali'nde 'En İyi Tamamlanmış Sergilenen Yapı' kategorisinde finale kaldı.

Antalya, dünya futbol şampiyonası ve olimpiyatlardan sonra dünyada üçüncü en büyük organizasyon olarak kabul edilen Expo'ya, 23 Nisan- 29 Ekim 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapan Türkiye'deki ilk kent oldu. A1 kategorisinde botanik dalında Aksu İlçesi'nde 1121 dekar alanda kurulan dev botanik bahçesiyle geçen yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı ve dünyanın çok sayıda ülkesinin katıldığı Expo 2016 Antalya'nın en dikkat çeken yapısı ise 'Türkiye'nin Eyfeli olarak da adlandırılan 101.3 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi oldu. Expo 2016 Antalya Ajansı'nın düzenlediği yarışmada 127 proje arasında genç mimarlar Melike Atay ve Serdar Kızıltaş'ın, Antalya'nın tarihi Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) ve palmiye ağacını simgelendirdiği kule projesi, 80 milyon TL bedelle inşa edildi.



Antalya'nın da simge değerlerinden biri haline dönüşen Expo Kulesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF 2017) 'En İyi Tamamlanmış Sergilenen Yapı' kategorisinde finalist oldu. Expo Kulesi, dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olarak kabul edilen yarışmada, 15- 17 Kasım tarihleri arasında Berlin’de dünyanın en güzel yapılarıyla yarışacak.



Finalde Antalya Expo Kulesi’nin yarışacağı diğer yapılar ise şöyle:



"Filipinler’de El Museo del Prado, Çin’de Xiangjiang FFC Marketing Display Centre, Miami’de Flamingo Lounge, Milan’da City DNA installation, İngiltere’de Aerospace Bristol, Japonya’da Floating Garden, Los Angeles’da Petersen Automotive Museum, İtalya’da The Forests of Venice, Danimarka’da Digital Ornithology, Çin’de Zhuhai Opera House, Kanada’da Passerelle du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Barcelona’da Insect Hotel, Londra’da The Smile."