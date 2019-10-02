En fazla fiyat artışı patlıcanda, en fazla düşüş ise limonda yaşandı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı üretici ve market fiyatları hakkında kamuoyuna bilgi verdi.
Eylül ayında üretici ve markette fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu. Üreticide 1 lira olan patlıcan markette 3 lira 89 kuruştan satılıyor.
Üretici ve markette en fazla fiyat düşüşü limonda oldu. Üreticide 2 lira 31 kuruş olan limon markette 6 lira 81 kuruştan satılıyor.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ürün fiyatlarındaki artışın nedenleri de sıraladı.
Bayraktar, üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yaşandığı ürünleri de açıkladı.
Çiftçi zor durumda. Hükümet desteğine ihtiyacı varı.
ulusal.com.tr
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