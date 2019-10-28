EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan açıklama: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında yine gördük ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yorumu sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları söyledi:

"Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir açıklamayı istinaden bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

Değerli arkadaşlarım bizler bütün toplantılarımızda erken emeklilik istemiyoruz, bütçeye yük değiliz, türemiş değiliz. Bütün söylemleri her defasında dile getirdik.

Bugün bizim mücadelemiz, bir yasanın geriye doğru işletilerek mağduriyet yaratacak şekilde kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasının mücadelesini veriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında yine gördük ki, yanlış bilgilendirilmeye hala devam ediliyor ya da önceki bilgileri ile bu açıklamaları yapmış olduğunu düşünmekteyim.

VEDAT BİLGİN GÖRÜŞMESİ VE EYT RAPORU

Biz bu raporun sonucunu bekleyeceğiz arkadaşlar."

ulusal.com.tr