Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Finlandiya modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özüpak, EYT ile ilgili yapılan çalışmalara dair gelinen son durum ile ilgili önemli ifadeler kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Çerkezköy ve Kapaklı Bakış Gazetelerinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan “Gündeme Bakış” programına katıldı. Özüpak burada, gazeteci Mehmet Akif Aldoğan ve Fırat Keskinkılıç ile izleyicilerin sosyal medya üzerinden sorduğu soruları yanıtladı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Yapılacak olan çalışmada sizden herhangi bir fikir alışverişinde bulunuldu mu?” sorusuna, “5 Eylül’de Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin ile makamında görüşmemiz oldu. Dosyamızı sunduk. Dosya sonrasında kendilerinin hazırlayacağı hem hukuki hem SGK rapor çıkaracaklarını belirttiler. Sorunları yaşayan bizler olarak masanın etrafında olmak istiyoruz. Bizi muhatap almadan bir şeylere karar verilsin istemiyoruz. Yasanın çıkmasıyla tekrar mağduriyet yaşatabilecek şeylerin de çıkmasını da istemiyoruz. Hükümetimiz rapor sonrasında bir açıklama yapacak, buna inanıyoruz. Bizlerin ve hükümetin söylemleri dışında hiçbir söze riayet edilmemesini istiyoruz.” yanıtını verdi.



FİNLANDİYA MODELİ AÇIKLAMASI



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile de görüşme halinde olduklarını ifade eden Özüpak, kamuoyunda dillendirilen Finlandiya modeli ile ilgili olarak, modelin kesinlikle Türkiye’ye uymadığını ifade etti. Özüpak, “Finlandiya modeli emeklilikte yaşa takılanlara kesinlikle model uymuyor. 7 bin 500 lira maaş alıyorlar. Emekli olanlar dünyayı geziyor. Emekli olanlar SGK sisteminden ayrılmak demek. Türkiye şartlarında aylık bağlanma oranlarının yüzde 28’e düşüşüyle mümkün değil. Kuş kadar maaşımız. 2020 lira asgari ücret 1000 bin lira maaş bağlanacak. Finlandiya modelinde 250-300 liralarda bir maaşla bağlanmanız gerekiyor ki 7 sene sorasında 1000 liraya ulaşmanız gerekiyor. Türkiye şartlarına uymayan bir şey.” dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ BU MAĞDURİYETLE İLGİLİ BİR ÇÖZÜM SAĞLAYACAK"



Özüpak, ailelerle birlikte 10 milyona yakın EYT mağduru olduğunu ifade ederek, "Kitlemiz Türkiye’nin mozaiğini yansıtan, tüm siyasi partilerin kitlelerini yansıtan bir kitle. Siyasetle işimiz yok ama işimiz siyasetçilerle, meclisimizle, hükümetimizle, cumhurbaşkanımızla. Her seçim bildirgelerinde EYT yer alıyor. Erken genel seçim olur olmaz bilmiyoruz ama 2023’de de olsa erken seçimde de olsa inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bu mağduriyetle ilgili bir çözüm sağlayacak. Cumhurbaşkanımız ile seçim öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde 30-35 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanımızın koluna yapıştım. Bizi, bizden dinlemelisiniz dedim. Kartvizitini göstererek görüşeceğiz dedi. İnancım hiç bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızla da o görüşmeyi sağlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



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