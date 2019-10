EYT Derneğinden önemli açıklama - Son dakika 12 Ekim 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Avcı, şunları belirtti:

"Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar..

Yıllardır verdiğimiz emek mücadelesinde her daim ellerimizden alınan haklarımızı geri alabilmek için meydanlarda olduk. Zaman zaman türemiş, çift dikişçi ve boş işlerle uğraşanlar olarak gösterildik. Ama biz bunları haketmesekte devletimize hiçbir zaman gönül koymadık. Her platformda tüm siyasi partilere giderek haklılığımızı ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada davamız adına ençok gündem olduğumuz bu periyotta ülkemizin sınır güvenliği açısından Suriye sınırları içinde düzenlediğimiz #Barışpınarı harekatı sebebiyle ÖNCE VATAN dedik. VATAN SAĞOLSUN da biz yine her yerde haklarımızı ararız dedik.Birçok etkinliklerimizi açılışlarımızı erteledik. Bizler bu VATAN'ın gerçek sahibi olan Emeklilikte yaşa takılanlarız. Bu VATAN bizim en büyük SEVDA'mız. O varoldukça bu topraklarda bizde varoluruz. Bu büyük harekatta mücadele veren canını ortaya koyan VATAN evlatlarına selam olsun diyoruz. Toprak bütünlüğü için can veren şehit düşen evlatlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Onlar gönül tahtlarımızda hakettikleri mertebede sonsuza dek yaşayacaklardır. Sağlıklı bir ortamda yine haklarımız için mücadelemiz devam edecektir.

EYT NAMUSLU BİR HAK ARAYIŞIDIR..

AMA

ÖNCE VATAN DİYORUZ..."

