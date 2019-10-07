Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, "Erken emeklilik için ortada bir yasa tasarısı dahi yok" başlıklı yazısında kendisine gelen emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorularına yanıt verdi. Sarısu, verdiği bir yanıtta "Sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanları emekli edecek bir yasa çıkarsa siz de yararlanırsınız. Ancak böyle bir yasa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ortada bir yasa taslağı dahi yok" dedi

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