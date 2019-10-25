EYT konusu kapandı mı? Özgür Erdursun'dan önemli açıklamalar - Son dakika 25 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, şunları söyledi:

"En çok son dönemlerde merak edilen konu, emeklilikte yaşa takılanlar konusu. En çok soru da zaten emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili geliyor. EYT'liler konusunda son açıklamalar ve 2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir pay ayrılmaması konusu, en çok merak edilen konu ve artık emeklilikte yaşa takılanlar konusu kapanıyor mu diye soranlar var.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu, hiçbir zaman bu kadar büyük ilgi görmemişti. Dün Twitter'da emeklilikte yaşa takılanlar konusu 250 binin üzerinde bir twit ile Türkiye'de Twitter'da birinci sıradaydı. Bu kadar önemli bir konu ve bu kadar önemli bir konuyu aslında siyasiler isteselerde rafa kaldıramazlar.

Milletin gündemi, emeklilikte yaşa takılanlar. Milletin gündeminde bir anda yok edemezsiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda beklenti gerçekten çok fazla.

Bu konu, basit bir emeklilik konusu değildir. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren büyük bir hak mağduriyeti. Bu hak mağduriyetinin de ortadan kalkması için milletin, halkın yoğun bir çabası ve beklentisi var.

Her geçen gün emeklilikte yaşa takılanlar konusunda hükümet, bir taraftan çalışma yaptırıp bir taraftan bizim gündemimizde emeklilikte yaşa takılanlar yok ya da 2020 bütçesine emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili herhangi bir bütçe oluşturmadık demesi, gerçekten emeklilikte yaşa takılan kitleyi daha da birbirine sıkı sıkı bağlıyor.

Kısa sürede emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yetkili, çalışma yapan kişilerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama ben emeklilikte yaşa takılanlar konusu kesinlikle hükümetin gündeminde olmasa dahil Türkiye'de gündemden düşmeyeceğini biliyorum.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sanki konu kapanmış gibi, konu kağıt üzerinde kapanabilir ama gerçekte kapanmaz. Ben emeklilikte yaşa takılanların bu konuyu kapatacağını da zannetmiyorum."

ulusal.com.tr