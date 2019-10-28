EYT'liler harekete geçiyor - Son dakika 28 Ekim 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün yapılacak büyük etiket etkinliği ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "HAKLIYIZ; haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" denildi
EKONOMİ 28.10.2019, 15:39
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün büyük bir etiket etkinliği düzenlenecek.
Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.
Etkinlik ile ilgili EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar denildi:
"TAG ETKİNLİĞİ
28 Ekim PAZARTESİ 21:00
Hep ne dedik; neyi haykırdık !!!
HAKLIYIZ; haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
Elimizden alınan;
Bizim haklarımız,
Bizim hayallerimiz,
Bizim umutlarımız.
Yılmadan, bıkmadan, pes etmeden mücadele edeceğiz."
ulusal.com.tr
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