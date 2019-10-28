EYT'liler harekete geçiyor - Son dakika 28 Ekim 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün büyük bir etiket etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.

Etkinlik ile ilgili EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

28 Ekim PAZARTESİ 21:00

Hep ne dedik; neyi haykırdık !!!

HAKLIYIZ; haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Elimizden alınan;

Bizim haklarımız,

Bizim hayallerimiz,

Bizim umutlarımız.

Yılmadan, bıkmadan, pes etmeden mücadele edeceğiz."

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