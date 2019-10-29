EYT sorununun nasıl çözülebileceğini açıkladı - Son dakika 29 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, FOX TV'ye emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, "Çalıştıkça emekli maaşı düşerse nasıl daha fazla çalışsınlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarının yer aldığı haberde, Kahveci'nin açıklamalarına yer verildi.

İbrahim Kahveci, "EYT sorunu, maaş bağlama oranlarındaki düzenleme ile çözülebilir." şeklinde konuştu.

Ekonomi yazarı Kahveci, "Çalışma süresi uzadıkça maaş da artsa insanlar daha uzun çalışır" ifadelerini kullandı.

"EYT GÜNDEMİ BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "EYT-SYDD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor. Haklı davamızda sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımı yaptı.

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