"EYT şu kadar yük getirecek, bu kadar yük getirecek" haberlerine açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından büyük Twitter etiket etkinliği için yapılan açıklamada önemli ifadeler kullanıldı
EKONOMİ 26.10.2019, 13:03 26.10.2019, 13:09
Emeklilikte yaşa takılanlar bugün Twitter'da büyük etiket etkinliği düzenleyecek.
Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.
Konu ile ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar denildi:
"TAG ETKİNLİĞİ
26 Ekim Cumartesi 21:00
EYT mücadelesi, memleket mücadelesidir.
Devlete şu kadar yük getirecek; bu kadar yük getirecek tartışması yapılamaz.
Emeklilik yük değil, haktır.
Hakkımız olanı istiyoruz; kimseden sadaka istemiyoruz."
ulusal.com.tr
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