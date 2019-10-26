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"EYT şu kadar yük getirecek, bu kadar yük getirecek" haberlerine açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından büyük Twitter etiket etkinliği için yapılan açıklamada önemli ifadeler kullanıldı

EKONOMİ 26.10.2019, 13:03 26.10.2019, 13:09
"EYT şu kadar yük getirecek, bu kadar yük getirecek" haberlerine açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar bugün Twitter'da büyük etiket etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.

Konu ile ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

26 Ekim Cumartesi 21:00

EYT mücadelesi, memleket mücadelesidir.

Devlete şu kadar yük getirecek; bu kadar yük getirecek tartışması yapılamaz.

Emeklilik yük değil, haktır.

Hakkımız olanı istiyoruz; kimseden sadaka istemiyoruz."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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