Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"EYT konusunda hükümetin tüm açıklamaları yanlış!

EYT'li sayısı, hemen emekli olacak EYT'li sayısı, aylık maliyet, yıllık maliyet, emekli olduktan sonra çalışacakları (çift dikiş) konusu da yanlış!

EYT yasası çıkarsa emekli olacakların %65'i emekli olduktan sonra çalışmam diyor!

EYT’lilerin mağduriyeti konusunda çok iyi kendi siyasi reklamını yapan ancak icraatta sınıfta kalan MHP Milletvekili Arzu Erdem EYT’lilerin hakkını alamamasını 'Adalet yürüyüşüne bağlamış'"

ulusal.com.tr