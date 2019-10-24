EYT’li aile: Açlığa mahkum nasıl yaşayacağız? Boşanmanın eşiğindeyiz
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler Meclis'te yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarından bahsetti
EKONOMİ 24.10.2019, 15:38 24.10.2019, 15:44
TBMM'de açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler kendisine gelen telefondan bahsetti.
Güler telefonla arayan ailenin, "EYT’li bir aile: Açlığa mahkum nasıl yaşayacağız? Boşanmanın eşiğindeyiz.." dediğini belirtti.
Güler, "EmeklilikteYaşaTakılan'lar bu süre zarfında emekli olamadıkları için hiçbir yerden gelirleri olmadığı için açlığa mahkum nasıl yaşayacaklarını soruyorlar. Ortada gerçekten vahim bir durum var." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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