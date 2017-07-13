Fed Başkanı Yellen, "Şu anda ekonomik büyümenin yakın zamanda durabileceğine dair hiçbir ibare görmüyorum. Büyümenin devam edeceğine yönelik makul güvene sahibim.” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı.

Yellen, enflasyon baskılarının son aylarda zayıflamasının nedenlerine yönelik bir soru üzerine, kablosuz telefon hizmetleri ve reçeteli ilaçlar gibi bazı ürünlerin fiyatlarındaki bir kerelik gerilemenin enflasyondaki düşüşte önemli rol oynadığını aktardı.

Öte yandan, dolar ve küresel ekonomideki gelişmelerin enflasyondaki düşüşe etkisi olmadığını vurgulayan Yellen, "Enflasyona yönelik risklerin çift yönlü olduğunu düşünüyorum." dedi.



“Büyümenin durmasını beklemiyorum”

Bir başka senatörün uzun süredir ılımlı büyüyen ülke ekonomisinin direncini sorgulaması üzerine Yellen, “Büyümenin sırf uzun süredir devam ettiği için durabileceğine inanmıyorum. Ekonomiyi etkileyen şoklar ortaya çıkabilir, negatif bir şok büyümeyi durdurabilir. Fakat ben şu anda ekonomik büyümenin yakın zamanda durabileceğine dair hiçbir ibare görmüyorum. Büyümenin devam edeceğine yönelik makul güvene sahibim.” değerlendirmesini yaptı.

Yellen, ayrıca düşük enflasyonun büyüme için önemli bir risk oluşturmadığını vurgulayarak “Daha önceki genişleme dönemlerini izleyen ekonomik resesyonlar, enflasyonun kabul edilemez seviyelere yükselmesinden kaynaklandı. Şu anda çok farklı bir durumla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Yellen, geçtiğimiz günlerde “Bir yaşam süresince finansal kriz beklemediğine” yönelik açıklamalarıyla tam olarak neyi kastettiğinin sorulması üzerine mesajını değiştirerek, “Finansal krizden bu yana finansal sistemi güçlendirmek anlamında çok yol katettiğimize inanıyorum. Ancak yeni bir finansal kriz yaşanmayacağından hiçbir zaman emin olamayacağımızı düşünüyorum.” dedi.



“Bilançoyu finansal piyasaları etkilemeden küçülteceğiz”

Fed’in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu yavaş, kademeli ve öngörülebilir bir yolla azaltmayı planladığını vurgulayan Yellen, “Bilançoyu finansal piyasaları etkilemeden küçültmek için gerekeni yapacağız.” dedi.

Yellen, küçültme sürecini sonlandırmak için ulaşmak istedikleri belirli bir bilanço seviyesi bulunmamasına karşın bilançonun finansal kriz öncesindeki 1 trilyon dolar civarına gerilemesini kesinlikle beklemediğini kaydetti.