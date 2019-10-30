Fed faiz kararını açıkladı! Powell değerlendirmelerde bulundu

Fed, bu yıl üçüncü kez faiz indirimine gitti ve gösterge faiz oranını yüzde 1,50-1,75 seviyesine indirdi.

Bugün sona eren iki günlük faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, bankanın yeniden harekete geçmeden önce verileri izleyeceğini ve ekonomiyi değerlendireceğini vurguladı.

Faiz indirimi kararının ikiye karşı sekiz oyla veren Fed, faiz indirimine neden olarak ekonomiyi Çin ile ticaret savaşından ve global büyümedeki yavaşlamadan korumak amacını gösterdi.

Fed yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelere rağmen ABD ekonomisinin ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Faiz indirimi, kararına Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Kansas City Fed Başkanı Esther George muhalefet etti. Her iki üye de ekonominin faiz indirimlerine son vermek için yeterince güçlü olduğunu savundu.

FED'DEN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kararla ilgili açıklama yaptı.

Powell, şunları söyledi:

"Maksimum istihdam ve fiyat istikararı görevlerimiz çerçevesinde faizleri indirdik. Bugünkü faiz indirimi devam eden risklere karşı sigorta. Para politikasının iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz. Fed, ekonominin ılımlı bir hızla büyümeye devam etmesini bekliyor. İşletme yatırımları, ihracat ve imalat zayıf. Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru gideceği beklentimizi devam ettiriyoruz. Faiz patikası konusunda görüşler ciddi şekilde değişti. Para politikasının cari duruşunu uygun görüyoruz. Fed'in politika ayarlamaları ekonomi için ciddi destek sağlamaya devam edecek. Global büyümede ve ticarette zayıflıklar ABD ekonomisi için devam eden riskler".

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