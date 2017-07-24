Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kârlılık ve rekabet gücündeki "zayıflama"ya bağlı olarak, Temmuz ayında 11 puan gerileyerek 166.4 düzeyine indi.

Merkez Bankası’nın açıklamasında, endeksteki gerilemenin "son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisindeki azalma"dan kaynaklandığı belirtildi.



Açıklamaya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ediyor.



Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflarken gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam ediyor.



Açıklamanın kârlılığa ilişkin değerlendirmelerine göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı; gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.



Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.



Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği görüldü.



2017 yılı Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektöründe bir önceki aya göre 25.7 puanlık artış gözlendi.



Sigorta ve emeklilik fonları hariç “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri” ve zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları” sektörlerinde sırasıyla 11.2 ve 11.1 puanlık azalış olduğu görüldü.



"Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı" kapsamında yürütülüp ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi, finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşların, Merkez Bankası “Finansal Hizmetler Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor.