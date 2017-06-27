Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2017 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyeleri, yarından itibaren bahçelerde inceleme yaparak rekolte tespitinde bulunacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2017 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyonun üyeleri, yarından itibaren bahçelerde inceleme yaparak rekolte tespitinde bulunacak.



Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fındık üretimi yapılan illerde eş zamanlı başlayacak rekolte tespit çalışmaları 10 gün sürecek." dedi.



Komisyon üyeleri tarafından 10 gün içinde hazırlanacak raporun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sunulacağını belirten Yılmaz, 2017 yılı tahmini rekoltesinin bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.



Temmuz ayı içerisinde 2017 yılı tahmini fındık rekoltesinin kamuoyu ile paylaşılmış olacağını aktaran Yılmaz, çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirterek, "Bu kapsamda komisyon üyelerine, görevlendiren bir harita mühendisi de eşlik edecek. Bu harita mühendisi hangi bölgelerde, hangi bahçede rekolte tespiti yapıldı, bunun koordinatlarını belirleyecek. Gerektiğinde rekolteye itirazı olanlar, belirlenen bu bahçelere gidip, kendileri de inceleme yapabilecek." şeklinde konuştu.

Yılmaz, çotanakların sayımı ile yapılan rekolte tespit çalışmalarının önce sahil kesimde yürütüleceğini, ardından da orta ve yüksek kesimli bölgelerde devam edeceğini aktardı.

Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülecek çalışmada en doğru tespitin oluşturulması için herkesin elinden geleni yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, komisyonda ziraat odaları, FİSKOBİRLİK, ihracatçılar birliği ve borsalar gibi paydaşların temsilcilerinin yer alacağını sözlerine ekledi.