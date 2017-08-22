Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği fındık üretimi yapılan tüm bölgelerde hazırlıklarını tamamlayarak alımlara başladı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık alım sezonu açılış töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üretiminin olduğu tüm bölgelerde kooperatiflerin alıma hazır olduğunu söyledi.



Piyasada oluşan fiyatın üzerine 10 kuruştan 50 kuruşa kadar fark vererek alım yaptıklarını dile getiren Bayraktar, "Randımanla ilgili sıkıntımız olmayacak, bir kısım verileri üreticinin lehine kullanmak gibi çaba içinde olacağız. Ticarete konu olan ürünü, piyasadaki fiyatın üzerindeki bir miktar fiyatla alacağız." dedi.



Bayraktar, dün ve bugün Giresun'da 22 ton fındık aldıklarını belirterek, "Zaten piyasaya fındık tam inmedi, Batı Karadeniz'de de insanlar daha toplamaya başlamadı. Alıma biraz erken başladık. Tüm bölgelerde alıma hazır olduğumuzu göstermek istedik, 9,50 liradan alımlara devam ediyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden FİSKOBİRLİK'e sahip çıkmasını isteyen Bayraktar, stabil, istikrarlı bir piyasa için mutlaka birliğin güçlü olması gerektiğini vurguladı.



Dünyada hiçbir kurumun devlet desteği olmadan müdahale alımı yapamayacağını belirten Bayraktar, "Biz ayakta kalmak için ticaret yapmak zorundayız, ticaret yaptığımız için de üreticiler bize destek verirse bu anlamda güçlü oluruz, güçlü olduğumuz müddetçe de üreticiye faydamız olur." şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım kararına değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"10,50 lira beklentileri karşılayan bir fiyat değil. Bana sorarsanız TMO'nun bu çıkışı uzun vadeli bir plan değil de günü yakalamayla ilgili bir operasyon diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yok hali hazırda. TMO bir kamu kurumu. Aldığı fındığı bekletebilir, çürütebilir, onun için önemli değil ama biz TMO'yu baz alamayız, TMO ticari bir faaliyet yapmıyor şu anda. Biz ticari faaliyet yapacaksak eğer piyasayı baz almak zorundayız, o piyasanın da bir miktar üzerinde almak zorundayız."



Bayraktar, üreticiden gelen tüm fındığa talip olduklarını dile getirerek, "10 bin ton, 100 bin ton, 200 bin ton önemi değil. Tabii kendimizi geçmiş yıllara göre kıyaslarsak geçen yıl aldığımızdan iki katını alırsak bu yıl kendimizi başarılı sayacağız." ifadesini kullandı.