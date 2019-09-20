Fitch Ratings'in direktörlerinden Ed Parker, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Parker, Türkiye'nin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.

İngiltere Londra’da düzenlenen konferansta konuşan Fitch Ratings’in direktörlerinden Ed Parker, Türkiye ekonomisinin dirençli olduğunu söyledi.



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ülke Notları Grubu Direktörü Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi." dedi.



Parker, Türkiye'de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, "Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin olası riskleri de sıralayan Parker, "Yerel ve dışsal politik belirsizlikler, ABD’nin uygulayabileceği olası yaptırımlar, Suriye ve Orta Doğu'daki olumsuzluklar potansiyel riskler arasında." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr