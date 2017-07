Ekonomistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yarınki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notu ve görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.

Fitch, 28 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"den bir basamak düşürerek "BB+" seviyesine indirmiş, not görünümünü de "durağan" olarak teyit etmişti.



Ekonomistler, Fitch'in, yarın Türkiye ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmama olasılığı da bulunduğunu, açıklama yapılması durumunda ise Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişiklik olmayacağı öngörüsünü taşıdığını kaydettiler.



Ekonomistler, kuruluşun, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hem sıkı duruşu hem de enflasyondaki mücadelesini pozitif, yapısal reformlar, OHAL ve ilk yarı bütçe rakamlarına ilişkin gelişmeleri ise olumsuz değerlendirebileceğini belirtti.



"Fitch'in açıklama yapmaması olasılığı var"



Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fitch'in, yarın Türkiye ile ilgili bir açıklama yapmama olasılığı bulunduğunu ifade etti.



Turan, kuruluşun, değerlendirme yapması durumunda kredi notu ve görünümünü teyit edeceğini düşündüklerini, sadece bazı pozitif ve negatif unsurlara dikkati çekerek mevcut kredi notu ve görünüm üzerindeki risklerin dengeli olduğunu belirtmekle yetineceğini tahmin ettiklerin söyledi.



Fitch'in bir önceki not indirimine gerekçe olarak sunduğu dinamikler ve muhtemel risklerden bazılarının önemini yitirdiğini vurgulayan Turan, "Bazıları ise hala onların değerlendirmelerinde önemli bir yer tutuyor olabilir. Referandum sonrasında erken seçim olasılığının kalkması ile finansal piyasalar ve reel ekonomide kaydedilen toparlanma pozitif görülebilir." ifadelerini kullandı.



Küresel ekonomi ve ticari ortakların büyüme görünümündeki pozitif gelişmelerin de olumlu değerlendirmeler içinde tutulmasını beklediklerini ifade eden Turan, şöyle devam etti:



"Ayrıca, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun da olumlu etkisinin altının çizilebileceğini düşünüyoruz. Devam eden jeopolitik belirsizlikler ve hızlı büyümenin finansmanına ilişkin sürdürülebilirlik sorununun orta, uzun vadede risk olarak görüleceğini tahmin ediyoruz. İlk yarıdaki zayıf bütçe rakamlarının ise negatif tarafta yer alabilecek bir başlık olabileceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda yapısal reformlar konusundaki ilerlemenin değerlendirmesi de önemli bir yer tutacaktır."



"Fitch'ten değişiklik beklemiyoruz"



Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da bu yılın başında Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına çekildiğini, not görünümünün ise "durağan" olarak korunduğunu hatırlatarak, geçen süre içinde özellikle büyüme görünümüne yönelik olumlu gelişmeler ile politik alandaki risklerin azalmasının görünüm notunda iyileştirme için destekleyici unsurlar olduğuna dikkati çekti.



Fitch'in, enflasyonda en kötünün görülmüş olması ve cari açığın ılımlı görünümünü sürdürmesini de diğer olumlu faktörler olarak görebileceğini ifade eden Tokalı, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 6 aylık bir dönemde görünüm notunun pozitife çekilmesi, aynı zamanda gelecek dönemde tekrar yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesine yönelik bir eğilim yansıtacağından, kredi kuruluşunun bu kararı almada temkinli davranacağını ve biraz daha gelişmeleri takip edeceğini tahmin ediyoruz. İçeride mali disiplin gelişmeleri ve dışarıda da cari açık finansmanına ilişkin küresel likidite koşullarının daha net sinyaller vermesine yönelik bekleyiş, bu temkinliliği destekleyici unsurlar olarak öne sürülebilir. Dolayısıyla kredi ve görünüm notumuzda bir değişiklik beklemiyoruz."



"Büyüme ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu övülecek"



BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ ise Fitch'ten herhangi bir kredi derecelendirme aksiyonu almasını beklemediklerini, kredi notu ve görünümünün korunmasını öngördüklerini söyledi.



Altuğ, "Ciddi şekilde toparlanan büyüme ve Merkez Bankası'nın enflasyonu indirmek için gösterdiği sıkı para politikası duruşu övülürken, OHAL'in devam etmesi ve bozulan bütçe dinamiklerini negatif olarak değerlendirmelerini bekliyoruz." dedi.



Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü ve Başekonomist Özlem Bayraktar Gökşen de Fitch'in en son nisan ayındaki Anayasa değişikliği referandumu sonrası Türkiye ile ilgili bir özet açıklama yaptığını hatırlattı.



Kredi açısından, Fitch'in, yapısal reformlarda bir ilerleme olması durumunu pozitif, dış açık üzerindeki baskı ya da kamu borçluluğunda bir artış olması durumunu ise negatif değerlendirebileceğini belirten Gökşen, "Büyüme tarafında önemli bir ivme yakalanmış olmasına rağmen yapısal olarak bir iyileşmenin sağlanamamış olması dolayısıyla kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Görünümün ise 'durağan' olarak korunmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gökşen, Fitch'in geçen ay Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 4,7'ye yükselttiğini de hatırlattı.