Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili büyüme tahminini yukarı yönde revize etti. Türkiye için 2,9 olan yıl sonu büyüme tahminini 4,7'ye çıkaran Fitch, küresel ekonominin ise 2017'de yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,1 büyüyeceğini öngördü.

Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sözlerle tepki göstermişti. Erdoğan'ın "sipariş notçu" olarak tanımladığı kredi derecelendirme kuruluşları bu kez Türkiye'nin notunu yukarı çekti.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranları ile ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.



Büyümenin yukarı yönlü revize edildiğini açıklayan Fitch, geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini duyurdu.



Fitch, enflasyona ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre Türkiye'de enflasyon 2017'de 9,5, 2018'de 7,5, 2019'da 7,3 olacak. Yıl sonunda dolar kurunun ise 3 lira 60 kuruş seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.



Uluslararası derecelendirme kuruluşu, küresel ekonominin de bu yıl yüzde 2,9 gelecek yıl yüzde 3,1 olacağını öngördü.





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