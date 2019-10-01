Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Haziran ayında duyurulan 2019 için -%1,1 büyüme -%0,3'e revize edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, yıl sonu dolar kuru tahmini ise 6 lira oldu. Ancak açıklanan her veri kötü gidişatı ortaya koyuyor. Megakent İstanbul'da enflasyon artıyor...

Türk ekonomisinin beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret etti. Büyüme tahmini yükseltildi. Fitch, Global Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı.



Fitch Ratings, 2019 yılının tamamı için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüme beklentisini haziran ayında duyurduğu -%1,1'den -%0,3'e yükseltti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna göre Türk ekonomisinde küçülme sürecek.



Fitch, Dolar/TL kurunun 2019 sonunda 6,00 lira, 2020 yılında ise 6,60 lira olacağını öngörüyor. Kuruluşa göre, dolar 2021 yılı sonunda ise 7,20 liraya yükselecek.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI yani Satın Alma Yöneticileri Endeksi anketlerinin Eylül 2019 dönemi sonuçları da açıklandı.



Eylülde 50'nin üzerinde ölçülen endeks sanayide iyileşmeye işaret etti. Anket sonuçlarına göre, böylece 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erecek.



İstanbul için açıklanan enflasyon rakamları ise düşündürüyor.



İstanbul Ticaret Odası, eylül ayı enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı. Toptan fiyatlar ise yüzde 0,14 azaldı. Bazı kalemlerde ise gerileme görüldü.



İnşaat malzemelerinde yüzde 2,97, madenlerde yüzde 1,09, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,02, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,81 arttı.



ulusal.com.tr