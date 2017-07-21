Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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Çok sayıda terörist öldürüldü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.



Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
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