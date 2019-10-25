Flaş EYT açıklaması "Hükümetimiz bu müjdeyi yakın zamanda verecektir" - Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne

Afyonhaber.com'un haberine göre, parti binasında gerçekleşen haftalık basın toplantısına MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan ve İl Sekreteri Beytullah Bostancı katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in vefat eden babası Ali Zeybek’e Allah’tan rahmet ve Zeybek ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Kocacan, ülke ve yerel gündemi değerlendirdi.

Çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Kocacan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna da değindi.

Kocacan, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de en kısa sürede 1 milyona yakın kişi emekli olacak.

Bunlar periyodik düzende devam edecek.

Hükümetimiz de bu müjdeyi yakın zamanda verecektir.

Bizimde seçim bildirgemiz arasında olan yaşa takılanlar ve ceza indirimi konuları da yakın bir zamanda çözüme kavuşacaktır."

ulusal.com.tr